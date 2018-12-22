Нацразведка США обвинила Китай, Россию и Иран в намерении вмешаться в выборы 2018-го года

09:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор национальной разведки США Дэниел Коутс обвинил Россию, Китай и Иран в стремлении повлиять на исход состоявшихся в ноябре промежуточных выборов в Конгресс США для продвижения своих стратегических интересов. Его заявление приводит в пятницу газета "Хилл".

Однако подобные попытки, по словам Коутса, не привели к тому, что результаты подсчета голосов были каким-либо образом изменены.