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Британцы решили взять штурмом судно, захваченное мигрантами

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09:46 22.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецназ Королевских военно-морских сил Великобритании приступил к штурму итальянского грузового судна Grande Tema, захваченного небольшой группой мигрантов у юго-восточного берега Англии. Об этом сообщает в пятницу газета The Sun.

По информации издания, после того, как в течение 12 часов ситуация на судне не разрешилась в лучшую сторону, премьер-министр Тереза Мэй дала добро Особой лодочной службе, как именуется военно-морской спецназ, на штурм итальянского корабля. После этого 25 бойцов отряда X ("Икс") этой службы были доставлены вертолетом на юго- восточное побережье с места своего базирования в графстве Дорсет.

Ранее телеканал Sky News сообщил со ссылкой на представителя владеющей судном транспортной компании Grimaldi Group, что Grande Tema следует из Нигерии. По его словам, четверо мигрантов проникли на борт, позже выбрались из каюты и, начав угрожать экипажу, стали требовать, чтобы судно приблизилось к берегу. Вероятно, они хотели выпрыгнуть за борт и добраться до британского берега.

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