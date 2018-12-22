Америка решила "премировать" Украину за маневры в Керченском проливе

09:48 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты выделят помощь Украине в размере $10 млн после инцидента в Керченском проливе. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберта Палладино.

В нем утверждается, что в ответ на "опасную эскалацию со стороны России" и ее "необоснованные" действия 25 ноября в Керченском проливе Государственный департамент, после одобрения Конгресса, "выделит дополнительно 10 миллионов долларов <...>, чтобы увеличить военно-морской потенциал Украины".