Погода в Москве. Синоптики предсказали на субботу снегопад и метель

09:51 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Погода в Московском регионе объявлена потенциально опасной в связи со снежными заносами, которые ожидаются в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ. Синоптики ожидают снег, метель, заносы на дорогах и гололедицу.

Днем в столице термометры покажут от 4 до 2 градусов мороза, ночью - от 4 до 2 ниже нуля. В Подмосковье днем и ночью ожидается от 7 до 2 градусов мороза.

В субботу днем юго-восточный ветер не превысит 12 м/с, ночью порывы будут достигать 17 м/с