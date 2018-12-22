Погода в Москве. Синоптики предсказали на субботу снегопад и метель
09:51 22.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Погода в Московском регионе объявлена потенциально опасной в связи со снежными заносами, которые ожидаются в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ. Синоптики ожидают снег, метель, заносы на дорогах и гололедицу.
Днем в столице термометры покажут от 4 до 2 градусов мороза, ночью - от 4 до 2 ниже нуля. В Подмосковье днем и ночью ожидается от 7 до 2 градусов мороза.
В субботу днем юго-восточный ветер не превысит 12 м/с, ночью порывы будут достигать 17 м/с
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