Китай назвал заявления Канады о кибератаках со стороны Пекина сфабрикованными

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай никогда не организовывал и не осуществлял спонсируемых правительством страны кибератак против Канады. Об этом в субботу заявило посольство Китайской Народной Республики в Канаде. Текст документа приводит информационное агентство Синьхуа.

"Китай никогда не осуществлял спонсируемых правительством страны кибератак против Канады... <...> Подобные заявления, о которых сообщили канадские средства массовой информации, были сфабрикованы, что ввело общественность в заблуждение", - говорится в заявлении дипломатического представительства.

Посольство также заявило, что страны, которые "занимаются масштабными и организованными кибератаками, шпионажем и слежкой за иностранными правительствами, предприятиями и частными лицами", выдвигают необоснованные обвинения против Китая в хакерской деятельности. "Это самая абсурдная история в мире. Если канадская сторона и пострадала от кибератак, то это определенно было организовано не Китаем, а кем-то другим", - говорится в заявлении посольства.