Правительство США частично приостановило свою работу
10:30 22.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство США частично приостановило свою работу в полночь с пятницы на субботу (08:00 мск) из-за отсутствия финансирования. Так называемый шатдаун стал результатом провала переговоров в Конгрессе между республиканцами и демократами по вопросу о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой, на котором настаивает президент США Дональд Трамп.
На данный момент американские законодатели так и не приняли бюджет на 2019 финансовый год, который в США начался еще 1 октября. Его необходимо было утвердить до конца дня 21 декабря (08:00 мск субботы), однако в пятницу обе палаты Конгресса завершили свои заседания, так и не приняв никакой компромиссной резолюции, позволившей бы избежать закрытия федеральных ведомств. Без финансирования теперь осталась примерно четверть правительства, в частности, Госдепартамент, Минфин, Минторг и министерство внутренней безопасности. Для остальных госучреждений Конгресс ранее успел одобрить выделение средств до конца сентября 2019 года.
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