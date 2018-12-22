СМИ: Глава ФРС США может быть отправлен Трампом в отставку

10:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отставки председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США (выполняет роль Центробанка) Джерома Пауэлла. Об этом со ссылкой на четыре источника, близкие к обсуждению, в субботу сообщило агентство Блумберг.

По его данным, глава Белого дома недоволен решением ФРС в четвертый раз в этом году повысить базовую процентную ставку и сохранить темпы сокращения вложений в облигации и другие ценные бумаги, которые на данный момент оцениваются в 4,1 трлн долларов. По словам двух источников, глава вашингтонской администрации возвращался к этому вопросу несколько раз за последние дни. При этом, как отмечает агентство, ряд советников Трампа предупредили его, что отставка Пауэлла будет "катастрофическим шагом".

В среду ФРС повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 2,25 - 2,5%.