СМИ: Глава ФРС США может быть отправлен Трампом в отставку
10:45 22.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отставки председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США (выполняет роль Центробанка) Джерома Пауэлла. Об этом со ссылкой на четыре источника, близкие к обсуждению, в субботу сообщило агентство Блумберг.
По его данным, глава Белого дома недоволен решением ФРС в четвертый раз в этом году повысить базовую процентную ставку и сохранить темпы сокращения вложений в облигации и другие ценные бумаги, которые на данный момент оцениваются в 4,1 трлн долларов. По словам двух источников, глава вашингтонской администрации возвращался к этому вопросу несколько раз за последние дни. При этом, как отмечает агентство, ряд советников Трампа предупредили его, что отставка Пауэлла будет "катастрофическим шагом".
В среду ФРС повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 2,25 - 2,5%.
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