Срыв работы экспертов WADA может стать катастрофой для российского спорта - глава РУСАДА

10:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неполучение независимыми экспертами Всемирного антидопингового агентства (WADA) базы данных московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря будет иметь катастрофические последствия для российского спорта. Об этом заявил ТАСС генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

Технические специалисты WADA во главе с независимым экспертом Хосе Антонио Паскуалем, прибывшие в Москву 17 декабря для того, чтобы начать работу по извлечению данных проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год, не смогли в срок завершить работу. Как говорится в пятничном пресс-релизе WADA, эксперты получили доступ к лаборатории, был достигнут прогресс в извлечении данных, экспорте их за пределы России, однако группа экспертов не смогла завершить работу, так как оборудование, используемое для извлечения данных, должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством. Также сообщается, что WADA готово приступить к полному извлечению данных, если этот вопрос будет оперативно решен российскими властями.