МИД Румынии озабочен наращиванием военного присутствия РФ в Черном море
11:30 22.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану выразил озабоченность в связи с наращиванием военного присутствия России в Черном море. Такое мнение он высказал в субботу румынскому радио в интервью о предстоящем с 1 января 2019 года председательстве страны в Совете ЕС.
"В последний период мы очень озабочены наращиванием военного присутствия РФ в Черном море на восточной границе ЕС и НАТО", - сказал он. "Именно поэтому в контексте нашего председательства мы будем развивать тему Черного моря и Причерноморья с тем, чтобы и на уровне ЕС и в рамках НАТО в существующих форматах было совершено ясно, что Черное море представляет для ЕС приоритетную проблему", - добавил Мелешкану.
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