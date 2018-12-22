МИД Румынии озабочен наращиванием военного присутствия РФ в Черном море

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану выразил озабоченность в связи с наращиванием военного присутствия России в Черном море. Такое мнение он высказал в субботу румынскому радио в интервью о предстоящем с 1 января 2019 года председательстве страны в Совете ЕС.

"В последний период мы очень озабочены наращиванием военного присутствия РФ в Черном море на восточной границе ЕС и НАТО", - сказал он. "Именно поэтому в контексте нашего председательства мы будем развивать тему Черного моря и Причерноморья с тем, чтобы и на уровне ЕС и в рамках НАТО в существующих форматах было совершено ясно, что Черное море представляет для ЕС приоритетную проблему", - добавил Мелешкану.