0
0
411
Новости

Действия "Желтых жилетов" стали причиной смерти уже 10 человек

Добавить в избранное

11:50 22.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Водитель погиб после того, как врезался в грузовик, остановившийся из-за блокады "желтых жилетов" дороги во французском городе Перпиньян (департамент Восточные Пиренеи, юг страны). Об этом в субботу сообщил телеканал Бэ-эф-эм со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Как указывается, инцидент произошел в пятницу в 23:45 (01:45 мск), 36-летний водитель погиб на месте аварии. После случившегося "желтые жилеты" сразу же прекратили блокаду дороги. "Погибший водитель стал десятой жертвой, связанной с действиями движения", - подчеркивает телеканал.

Инциденты со смертельным исходом стали происходить с самого начала протестов "желтых жилетов" в середине ноября. Большинство из них связаны с ДТП, происходящими, когда манифестанты перекрывают или ограничивают движение на автодорогах и перекрестках. Одна пожилая женщина погибла, когда в ее комнату во время проходящей рядом манифестации влетела и взорвалась граната со слезоточивым газом.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

13:50 20.12.2018
Владимир Путин прокомментировал вывод войск США из Сирии
0
32
12:50 20.12.2018
Путин рассказал о военных опасностях современности
0
54
09:20 20.12.2018
Турция предлагала американским специалистам изучить ЗРК С-400 - Bloomberg
0
62
19:07 19.12.2018
Косачев: США смогут действовать в Сирии через союзников
0
113
18:35 19.12.2018
Трамп приказал вывести войска США из Сирии - Bloomberg
0
125
16:12 19.12.2018
В США просчитали последствия пуска "Булавы" с "Борея"
0
140
09:05 19.12.2018
Россия не будет демонстрировать США ракету 9М729
0
152
19:22 18.12.2018
Пентагон выступил с критикой планов России создать новые ракетные системы
0
187
14:32 18.12.2018
Выход США из ДРСМД может привести к обрушению системы контроля над вооружениями - Путин
0
170
12:05 18.12.2018
Минобороны РФ опровергло информацию о смерти главы ГРУ Сергуна в 2016 году в Ливане
0
189

Возврат к списку