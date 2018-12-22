Действия "Желтых жилетов" стали причиной смерти уже 10 человек

11:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Водитель погиб после того, как врезался в грузовик, остановившийся из-за блокады "желтых жилетов" дороги во французском городе Перпиньян (департамент Восточные Пиренеи, юг страны). Об этом в субботу сообщил телеканал Бэ-эф-эм со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Как указывается, инцидент произошел в пятницу в 23:45 (01:45 мск), 36-летний водитель погиб на месте аварии. После случившегося "желтые жилеты" сразу же прекратили блокаду дороги. "Погибший водитель стал десятой жертвой, связанной с действиями движения", - подчеркивает телеканал.

Инциденты со смертельным исходом стали происходить с самого начала протестов "желтых жилетов" в середине ноября. Большинство из них связаны с ДТП, происходящими, когда манифестанты перекрывают или ограничивают движение на автодорогах и перекрестках. Одна пожилая женщина погибла, когда в ее комнату во время проходящей рядом манифестации влетела и взорвалась граната со слезоточивым газом.