Действия "Желтых жилетов" стали причиной смерти уже 10 человек
11:50 22.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Водитель погиб после того, как врезался в грузовик, остановившийся из-за блокады "желтых жилетов" дороги во французском городе Перпиньян (департамент Восточные Пиренеи, юг страны). Об этом в субботу сообщил телеканал Бэ-эф-эм со ссылкой на источник, близкий к расследованию.
Как указывается, инцидент произошел в пятницу в 23:45 (01:45 мск), 36-летний водитель погиб на месте аварии. После случившегося "желтые жилеты" сразу же прекратили блокаду дороги. "Погибший водитель стал десятой жертвой, связанной с действиями движения", - подчеркивает телеканал.
Инциденты со смертельным исходом стали происходить с самого начала протестов "желтых жилетов" в середине ноября. Большинство из них связаны с ДТП, происходящими, когда манифестанты перекрывают или ограничивают движение на автодорогах и перекрестках. Одна пожилая женщина погибла, когда в ее комнату во время проходящей рядом манифестации влетела и взорвалась граната со слезоточивым газом.
Новости
- 13:50 20.12.2018
- Владимир Путин прокомментировал вывод войск США из Сирии
- 12:50 20.12.2018
- Путин рассказал о военных опасностях современности
- 09:20 20.12.2018
- Турция предлагала американским специалистам изучить ЗРК С-400 - Bloomberg
- 19:07 19.12.2018
- Косачев: США смогут действовать в Сирии через союзников
- 18:35 19.12.2018
- Трамп приказал вывести войска США из Сирии - Bloomberg
- 16:12 19.12.2018
- В США просчитали последствия пуска "Булавы" с "Борея"
- 09:05 19.12.2018
- Россия не будет демонстрировать США ракету 9М729
- 19:22 18.12.2018
- Пентагон выступил с критикой планов России создать новые ракетные системы
- 14:32 18.12.2018
- Выход США из ДРСМД может привести к обрушению системы контроля над вооружениями - Путин
- 12:05 18.12.2018
- Минобороны РФ опровергло информацию о смерти главы ГРУ Сергуна в 2016 году в Ливане
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать