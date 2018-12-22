Послу США в Берлине не понравились публикации "Шпигеля"

12:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол США в ФРГ Ричард Гренелл указал на антиамериканскую направленность публикаций в немецком журнале "Шпигель". Соответствующее письмо он направил в редакцию издания.

"Недавние разоблачения касательно полностью выдуманных репортажей с фиктивными персонажами и неверными фактами, которые публиковались на страницах "Шпигеля" последние семь лет, вызывают серьезное беспокойство у посольства США, - сказано в послании, которое в ночь на субботу опубликовал сам журнал. - Эти фальшивые публикации большей частью затрагивали американскую политику и характеризовали определенные части американского населения".

По мнению Гренелла, "совершенно очевидно, что мы [США] стали жертвой организованной предвзятости". "Антиамериканская риторика возобладала в "Шпигеле" в последние годы, особенно с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа", - отметил Гренелл.