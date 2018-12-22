Захарова: Американский народ выставляют всемирным посмешищем...

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления США о том, что они могут ввести новые санкции в отношении России, Ирана и Китая в связи с якобы имевшим место вмешательством в выборы 2018 года, вызывают брезгливость. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на странице официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в "Фейсбуке".

"Всемирным посмешищем выставляют американский народ те, кто имеет возможность влиять на принятие подобных решений. Такими методами США нескоро станут "снова великими", так как, кроме презрения и брезгливости, это поведение властелинов мира ничего не вызывает", - отметила дипломат.