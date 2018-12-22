МИД РФ: Развал ДРСМД сразу несколько регионов мира может ввергнуть в конфликт

13:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отклоненная резолюция по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в Генеральной Ассамблее (ГА) ООН позволит Вашингтону разрушить это соглашение благодаря странам, которые не поддержали ее. Соответствующее заявление было опубликовано в субботу на сайте МИД РФ.

"Теперь, с развалом ДРСМД, в гонку вооружений, а то и в прямую конфронтацию могут быть ввергнуты сразу несколько регионов мира. Своим попустительством либо бездумным соглашательством эти страны де-факто благословили Вашингтон на разрушение договора", - говорится в тексте. Таким образом, нанесен новый удар по архитектуре международной безопасности и стабильности, отметили на Смоленской площади.