В Приморье полиция накрыла цех по сбыту марихуаны

14:05

Около 190 кг марихуаны изъяли полицейские в Приморье. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками полиции по Приморскому краю пресечена противоправная деятельность по изготовлению наркотических средств каннабисной группы в особо крупном размере. В одном из сел Хорольского района Приморского края обнаружено 1,7 кг масла каннабиса и свыше 190 кг марихуаны. Изъяты крупные емкости, в которых находились наркотики, а также медицинские шприцы объемом 60 мл, используемые в качестве тары для их расфасовки и хранения", - сказала она.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ - "Незаконные сбыт или пересылка наркотиков".