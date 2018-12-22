В Приморье полиция накрыла цех по сбыту марихуаны
14:05 22.12.2018
Около 190 кг марихуаны изъяли полицейские в Приморье. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудниками полиции по Приморскому краю пресечена противоправная деятельность по изготовлению наркотических средств каннабисной группы в особо крупном размере. В одном из сел Хорольского района Приморского края обнаружено 1,7 кг масла каннабиса и свыше 190 кг марихуаны. Изъяты крупные емкости, в которых находились наркотики, а также медицинские шприцы объемом 60 мл, используемые в качестве тары для их расфасовки и хранения", - сказала она.
Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ - "Незаконные сбыт или пересылка наркотиков".
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