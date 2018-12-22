В России появятся "старшие" и "ведущие" учителя

15:28

В России по поручению президента создается Национальная система учительского роста. Она предполагает, что карьера учителя пойдет не только по горизонтали, но и по вертикали, - цитирует министра просвещения РФ Ольгу Васильеву "Российская газета".

"Старшим учителем" можно будет стать, только проработав в школе пять лет, и получив предварительно первую или высшую квалификационную категорию. "Старший учитель" будет координировать работу других педагогов, методически ее сопровождать и разрабатывать индивидуальные образовательные траектории с учетом особенностей учеников

"Ведущий учитель" - это наставник для молодых педагогов. Поэтому здесь требования еще выше - 10 лет стажа плюс высшая квалификационная категория. "Ведущий учитель" будет помогать другим педагогам "войти" в профессию. Причем не только учителям-предметникам, но и педагогам-психологам, дефектологам, социальным педагогам, интегрировать их работу в образовательный процесс.