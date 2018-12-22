Власти собираются ужесточить правила продажи сим-карт для мобильных телефонов
16:15 22.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Член Совета Федерации Людмила Бокова внесла в Госдуму законопроект, запрещающий распространение сим-карт в интернете лицами, не уполномоченными на это оператором связи, а также передачу сим-карт пользователям, сведения о которых не предоставлены в соответствии с законодательством. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Законопроект предусматривает поправки в закон "О связи". "Предлагается дополнить статью 44 федерального закона положением, запрещающим распространение лицами, не уполномоченными на это оператором связи, идентификационных сим-карт, в том числе с использованием сети Интернет, либо передачу сим-карт фактическим пользователям услугами связи, сведения о которых не получены в порядке, установленном законодательством", - говорится в пояснительной записке к документу.
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