У побережья Камчатки произошло пятибалльное землетрясение

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в субботу у побережья полуострова Камчатка. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его информации, эпицентр землетрясения находился неподалеку от Командорских островов, в 461 км к северо- востоку от города Петропавловск-Камчатский с населением более 188 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 2 км. Данные о пострадавших и разрушениях не поступали. Угроза цунами не объявлялась.