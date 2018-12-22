Посольство РФ в Лондоне рассказало, каким важным делом занято Минобороны королевства
17:45 22.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон занимается подстрекательством Украины к новым военным провокациям, поддерживая безответственные шаги киевского режима. Об этом говорится в комментарии посольства России в Лондоне, распространенном в субботу после состоявшегося накануне визита Уильямсона в Одессу.
"Не справившись с задачей эффективно нейтрализовать дроны (беспилотные летательные аппараты - прим. ТАСС) над аэропортом Гатвик, похоже Уильямсон занялся более важным делом - подстрекательством Украины к новым военным провокациям. Сигнал в России действительно приняли: он заключается в том, что на какие безответственные шаги ни пошел бы киевский режим, британское правительство консерваторов будет всегда обеспечивать ему политическую и военную поддержку. Именно так в Лондоне пытаются "содействовать" урегулированию внутриукраинского конфликта", - говорится в документе.
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