Посольство РФ в Лондоне рассказало, каким важным делом занято Минобороны королевства

17:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон занимается подстрекательством Украины к новым военным провокациям, поддерживая безответственные шаги киевского режима. Об этом говорится в комментарии посольства России в Лондоне, распространенном в субботу после состоявшегося накануне визита Уильямсона в Одессу.

"Не справившись с задачей эффективно нейтрализовать дроны (беспилотные летательные аппараты - прим. ТАСС) над аэропортом Гатвик, похоже Уильямсон занялся более важным делом - подстрекательством Украины к новым военным провокациям. Сигнал в России действительно приняли: он заключается в том, что на какие безответственные шаги ни пошел бы киевский режим, британское правительство консерваторов будет всегда обеспечивать ему политическую и военную поддержку. Именно так в Лондоне пытаются "содействовать" урегулированию внутриукраинского конфликта", - говорится в документе.