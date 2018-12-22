Инцидент в Керченском проливе может повториться и в другом месте - СМИ
18:10 22.12.2018
Военный инцидент в Керчи мог стать лишь первым проблеском будущих конфликтов в других морях. Россия расширяет свой контроль над прибрежными водами по экономическим и военным причинам, и инцидент в Керчи может продемонстрировать, что Россия будет реагировать более агрессивно, если ее собственные требования будут защищены. Кроме того, объявление о создании военно-морской базы в Венесуэле является четким сигналом для США о том, что запугивание также работает и наоборот, - пишет Telepolis.
Следует ожидать, что стратегия США в отношении свободного мореплавания с военными миссиями, то есть с FONOP («Свобода судоходства»), также будет осуществляться в морских районах, на которые претендует Россия. Это уколы, которые должны провоцировать и проверять, но также могут привести к конфликту.
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