Розыгрыш пранкеров в Украине приняли за провокацию российских спецслужб

20:10

Российские спецслужбы пытались совершить информационную провокацию в отношении предстоятеля Православной церкви Украины, Блаженнейшего Епифания, митрополита Киевского и всея Украины. Об этом говорится в сообщении Православной церкви Украины в Facebook, - пишет УНIАН

"В течение прошедших дней Блаженнейший Митрополит Епифаний получил много поздравлений, в том числе по телефону. Воспользовавшись этим, российские спецслужбы через так называемых "пранкеров" (лиц, в телефонном разговоре выдают себя за другого) попытались совершить информационную провокацию", - говорится в сообщении. Читайте также Готов к встрече: Епифаний заявил, что открыт к диалога настроек с митрополитом бывшей УПЦ МП Так, вчера митрополит получил звонок от имени председателя Комитета по иностранным делам Европарламента Дэвида Макалистера, который во время разговора начал задавать провокационные вопросы, в частности, о "захвате Лавры", о поддержке тех или иных кандидатов на выборах, об отношении к "правам гомосексуалистов" и другие.



