Порошенко подписал закон о переименовании Украинской православной церкви
20:14 22.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Петр Порошенко в субботу подписал закон, которым обязал каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) указать в названии принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы украинского государства.
"Президент Петр Порошенко подписал закон Украины "О внесении изменений в закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций, которые входят в структуру (является частью) религиозной организации, руководящий центр которой находится за пределами Украины <...>", - говорится в сообщении.
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