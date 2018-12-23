Порошенко подписал закон о переименовании Украинской православной церкви

20:14 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Петр Порошенко в субботу подписал закон, которым обязал каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) указать в названии принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы украинского государства.

"Президент Петр Порошенко подписал закон Украины "О внесении изменений в закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций, которые входят в структуру (является частью) религиозной организации, руководящий центр которой находится за пределами Украины <...>", - говорится в сообщении.