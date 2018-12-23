Трагедия в Соликамске: Девять рабочих погибли в шахте

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели обнаружили тело последнего, девятого, рабочего, который вместе с коллегами был заблокирован и погиб из-за задымления в шахте в Соликамске. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе на месте ЧП.

Ранее сообщалось об обнаружении тел восьми погибших в результате инцидента на руднике "Уралкалия".

"Девятый обнаружен в том же помещении, где было шестеро [тел в одной группе]", - сказали в штабе.