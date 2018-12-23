Сегодня в Москве облачно, временами пройдет снег
09:05 23.12.2018 Регион: Москва, Россия Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Облачная погода, снег и до 10 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, 23 декабря. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«Предстоящим днем столичный регион будет находиться вблизи атмосферных фронтов. При облачной погоде ожидается временами снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит от 7 до 5 градусов мороза, по области - от минус 10 до минус 5 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с», - говорится в сообщении.
Как отмечают синоптики, атмосферное давление в середине дня составит 745 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%.
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