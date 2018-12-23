0
0
359
Новости

Сегодня в Москве облачно, временами пройдет снег

Добавить в избранное

09:05 23.12.2018 Регион: Москва, Россия Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Облачная погода, снег и до 10 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, 23 декабря. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться вблизи атмосферных фронтов. При облачной погоде ожидается временами снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит от 7 до 5 градусов мороза, по области - от минус 10 до минус 5 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с», - говорится в сообщении.

Как отмечают синоптики, атмосферное давление в середине дня составит 745 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

13:50 20.12.2018
Владимир Путин прокомментировал вывод войск США из Сирии
0
32
12:50 20.12.2018
Путин рассказал о военных опасностях современности
0
54
09:20 20.12.2018
Турция предлагала американским специалистам изучить ЗРК С-400 - Bloomberg
0
62
19:07 19.12.2018
Косачев: США смогут действовать в Сирии через союзников
0
113
18:35 19.12.2018
Трамп приказал вывести войска США из Сирии - Bloomberg
0
125
16:12 19.12.2018
В США просчитали последствия пуска "Булавы" с "Борея"
0
140
09:05 19.12.2018
Россия не будет демонстрировать США ракету 9М729
0
152
19:22 18.12.2018
Пентагон выступил с критикой планов России создать новые ракетные системы
0
187
14:32 18.12.2018
Выход США из ДРСМД может привести к обрушению системы контроля над вооружениями - Путин
0
170
12:05 18.12.2018
Минобороны РФ опровергло информацию о смерти главы ГРУ Сергуна в 2016 году в Ливане
0
189

Возврат к списку