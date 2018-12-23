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Нет движения по участку БКЛ от "Петровского парка" до "ЦСКА"

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10:00 23.12.2018 Регион: Монца, Италия Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Участок Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена между станциями «ЦСКА» и «Петровский парк» закрыт для движения поездов 23 декабря 2018 г. в связи с подготовкой к открытию станции «Савеловская» БКЛ метро. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки.

«23 декабря 2018 г. для пассажиров закрыты две станции Большой кольцевой линии метро: «ЦСКА» и «Петровский парк». Движение поездов по БКЛ будет осуществляться только на участке между станциями «Деловой центр» и «Хорошевская», а по Солнцевской линии - от «Рассказовки» до «Хорошевской» и обратно. Ограничения необходимы для подготовки к открытию станции «Савеловская» БКЛ. В этот день пассажиры смогут пользоваться станциями метро «Полежаевская» и «Динамо», станцией «Хорошево» Московского центрального кольца, а также бесплатным маршрутом автобуса «КМ» с остановками у временно закрытых станций», - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в обычном режиме БКЛ метро возобновит работу в понедельник, 24 декабря.

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