Цунами в Индонезии унесло жизни 168 человек

10:25 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 168 человек погибли, около 745 пострадали в результате цунами в ночь на воскресенье в Индонезии. Об этом сообщил официальный представитель индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

"По информации на 13:00 по местному времени (09:00 мск - прим. ТАСС), общее число погибших составило 168 человек", - приводит его слова новостной портал "Детик". По сведениям издания, еще около 30 человек считаются пропавшими без вести.

Цунами зафиксировано в ночь на воскресенье в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау.