Цунами в Индонезии унесло жизни 168 человек
10:25 23.12.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 168 человек погибли, около 745 пострадали в результате цунами в ночь на воскресенье в Индонезии. Об этом сообщил официальный представитель индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.
"По информации на 13:00 по местному времени (09:00 мск - прим. ТАСС), общее число погибших составило 168 человек", - приводит его слова новостной портал "Детик". По сведениям издания, еще около 30 человек считаются пропавшими без вести.
Цунами зафиксировано в ночь на воскресенье в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау.
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