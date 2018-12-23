Макрон пообещал принять жесткие меры в отношении погромщиков
11:41 23.12.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что правительство страны примет жесткие меры в отношении тех лиц, которые устраивали погромы во время манифестаций "желтых жилетов". Такое заявление он сделал вечером в субботу телеканалу BFM в ходе своего визита в Чад.
"Я внимательно следил в течение всего дня за происходившим в стране и меня об этом информировал министр внутренних дел [Кристоф Кастанер]. Совершенно очевидно, что французской юстицией будут приняты очень жесткие меры в отношении правонарушителей", - сказал Макрон.
"Франции сейчас необходимо, чтобы воцарился порядок и согласие. Страна нуждается в общем согласии, единстве, совместном продвижении к важным коллективным целям. Важно сейчас добиться примирения и ликвидировать разногласия", - подчеркнул Макрон.
Президент находится с субботы с двухдневным визитом в Чаде, где он посетил в Нджамене военную базу, на территории которой расположен главный штаб французских частей, принимающих участие в региональной антитеррористической операции "Бархан". Вместе с 1 тыс. военных он отпраздновал приближение Рождества - традиция таких визитов главы государства, министра обороны или начальника главного штаба в войска, задействованные во внешних операциях, существует со времен президента Жака Ширака.
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