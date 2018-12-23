В столичных аэропортах задержано и отменено более 25 рейсов

12:10 Регион: Москва, Россия Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Более 25 рейсов задержаны и отменены в столичных аэропортах, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания». Так, во Внуково задержаны шесть рейсов и один отменен, в Домодедово задержали семь рейсов и пять отменили. В свою очередь в Шереметьево задержаны восемь рейсов.