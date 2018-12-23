"Аль-Каида" осваивает техсредства, чтобы сбивать пассажирские самолеты
12:50 23.12.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Боевики террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) осваивают технические средства, которые позволяют сбивать пассажирские самолеты. С таким предупреждением выступил заместитель главы британского МВД по вопросам безопасности Бен Уоллес, сообщает в воскресенье газета Sunday Times.
Данные британских разведывательных служб показывают, что террористы планировали использовать начиненные взрывчаткой беспилотники. "Угроза для авиации - реальна, "Аль-Каида" возрождается, они провели реорганизацию. У них все больше и больше замыслов в отношении Европы, они уже освоили новые средства и по-прежнему стремятся к осуществлению атак на воздушный транспорт", - сказал замглавы МВД.
Уоллес отметил, что британское правительство выделило 25 млн фунтов (31,6 млн долл.) на совместную программу МВД и Министерства транспорта, целью которой является изучение возможностей для "обеспечения большей защиты самолетов" от действий террористов.
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