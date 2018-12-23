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Новости

Крымские истории Ашота Джазояна

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13:30 23.12.2018

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Фото предоставлено продюсерским центром «4 формата»  

19 декабря в кинотеатре «Ролан» состоялась премьера документального фильма Ашота Джазояна «Крымчане». Зрители после просмотра отмечали искренность и любовь жителей к полуострову, которые авторам фильма удалось передать, а также аполитичность картины, которой сейчас так не хватает.

На премьеру документального фильма «Крымчане» собралось свыше двухсот гостей, которые аплодировали фильму на протяжении всех титров. А имен в них было немало – героями картины стали 30 крымчан, каждый со своей уникальной историей и жизненной философией. Археологи, работающие в Херсонесе, реставраторы Бахчисарая, под умелыми руками которых возрождаются татарские ковры XVIII века, учительница украинского языка, сумевшая привить любовь своим ученикам к двум родным культурам, рыбаки, как будто вышедшие из балаклавских рассказов Александра Куприна, аквалангисты, выращивающие устрицы и даже зимой погружающиеся за ними в море.

В день премьеры в Москву прилетели герои фильма: 70-летняя трактористка Лидия Сульженко, экскурсовод в музее «Домик Волошина» Андрей Престинский, Сергей Кулик, владелец устричной фермы, художница из Котебеля Наташа Туркия и Андрей Дементьев. Отец Михаил, который в рамках экспедицией своего проекта «Археомост» стирает граффити со скал в Качи-Кальоне, также побывал на показе и после фильма сказал: «Теперь я точно знаю, что все не зря».

История каждого человека достойна быть рассказанной. Джазоян на премьере так резюмировал суть своего фильма: «Это маленькие истории больших людей».

По информации пресс-службы продюсерского центра «4 формата»  

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