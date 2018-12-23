Путин подписал указ о реорганизации управления по обеспечению конституционных прав

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о реорганизации управления президента по обеспечению конституционных прав граждан. Среди его новых функций - обеспечение деятельности президента РФ по вопросам государственной миграционной политики. Документ опубликован в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.

"Реорганизовать управление президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан, возложив на него в том числе обеспечение деятельности президента Российской Федерации по вопросам государственной миграционной политики", - говорится в тексте указа.