Гибель девяти работников на шахте в Соликамске будет расследовать центральный аппарат СК

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уголовное дело о гибели девяти человек при пожаре в шахте в Соликамске в Пермском крае будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"По поручению [председателя СК] Александра Бастрыкина для всестороннего тщательного и наиболее полного расследования уголовное дело по факту гибели 9 рабочих передано в центральный аппарат ведомства", - сказала она.

Петренко сообщила, что ход расследования поставлен Бастрыкиным на личный контроль.