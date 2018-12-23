0
0
198
Новости

В Индонезии ждут повторных цунами

Добавить в избранное

15:28 23.12.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Индонезии предупредили о сохраняющейся угрозе цунами в прибрежных районах на островах Суматра и Ява.

"Местным жителям рекомендовано не приближаться к прибрежным линиям. Сохраняется угроза новых ударов цунами по районам Пандегланг и Серанг, расположенных в провинции Бантен на острове Ява, а также Лампунг на острове Суматра", - сказал в воскресенье официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, которого цитирует агентство АНТАРА.

По последним данным, которые привел представитель ведомства, погибли 222 человека, еще 843 пострадали, 28 считаются пропавшими без вести. Он также подчеркнул, что иностранцев среди жертв нет, все погибшие - граждане Индонезии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

13:50 20.12.2018
Владимир Путин прокомментировал вывод войск США из Сирии
0
32
12:50 20.12.2018
Путин рассказал о военных опасностях современности
0
54
09:20 20.12.2018
Турция предлагала американским специалистам изучить ЗРК С-400 - Bloomberg
0
62
19:07 19.12.2018
Косачев: США смогут действовать в Сирии через союзников
0
113
18:35 19.12.2018
Трамп приказал вывести войска США из Сирии - Bloomberg
0
125
16:12 19.12.2018
В США просчитали последствия пуска "Булавы" с "Борея"
0
140
09:05 19.12.2018
Россия не будет демонстрировать США ракету 9М729
0
152
19:22 18.12.2018
Пентагон выступил с критикой планов России создать новые ракетные системы
0
187
14:32 18.12.2018
Выход США из ДРСМД может привести к обрушению системы контроля над вооружениями - Путин
0
170
12:05 18.12.2018
Минобороны РФ опровергло информацию о смерти главы ГРУ Сергуна в 2016 году в Ливане
0
189

Возврат к списку