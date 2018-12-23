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Новости

Волгоградские общественники добились снижения тарифа на мусор

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15:50 23.12.2018 Регион: Волгоград, Россия Источник: НГ-Online

Коллегией комитета тарифного регулирования Волгоградской области утверждены единые тарифы на вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов (ТКО) для жителей региона. В результате с 1 января 2019 года жители многоэтажек будут платить за вывоз мусора 114,92 руб., а жители частных домов – 113,25 руб. Норматив установлен на каждого постоянно проживающего гражданина.

По словам председателя Общественной палаты Волгоградской области Татьяны Гензе, принимавшей участие в заседании коллегии, «изначально региональный оператор ООО «Управление отходами» пришел к нам с другими, более высокими цифрами»: «Однако после долгих переговоров нам, совместно с руководством комитета тарифного регулирования области, удалось скорректировать сумму, которая теперь будет присутствовать в платежках жителей региона, почти на треть».

«Еще во время проведения разъяснительной компании по вопросу тарифообразования в районах и муниципалитетах области мы настаивали на том, что тариф на обращение с ТКО должен быть экономически обоснованным и справедливым, учитывая при этом затраты на сбор, обработку и утилизацию мусора, – сказала Татьяна Гензе. – Расчет тарифа проводился с учетом количества проживающих человек, а не квадратных метров. Потому что мусорят люди, а не жилплощадь. Это позволит оплачивать фактические расходы на вывоз ТКО, а в случае отсутствия потребителя, например во время отпуска, делать перерасчет платы за услугу».

Волгоградские общественники, добившиеся снижения тарифа на вывоз мусора, обращают внимание населения, что «вывоз ТКО с 1 января 2019 года становится коммунальной услугой, а значит, на нее распространяется и возможность получения льгот».

Андрей Серенко 

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