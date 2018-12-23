Украинские пограничники не пустили более 1,5 тыс. россиян

16:10 Регион: СНГ Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины с начала действия военного положения в ряде областей страны отказали во въезде более 1,5 тыс. россиянам. Об этом в воскресенье сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

"С начала введения военного положения мы [пограничники] уже не пропустили или отказали в пересечении границы более чем 1,5 тысячи граждан Российской Федерации - преимущественно это те, кто не смог подтвердить цель поездки или превысил срок пребывания на Украине во время прошлых поездок", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

При этом Слободян подчеркнул, что усиленные меры контроля будут сохраняться до завершения военного положения. "Но если необходимость будет сохраняться, то, конечно, усиленный контроль мы будем осуществлять и в дальнейшем", - подчеркнул он.

Ранее в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что с 30 ноября ограничен въезд в страну для иностранцев, в первую очередь граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Отмечалось, что на пунктах пропуска украинские пограничники проводят с россиянами собеседования и отказывают тем, кто не может подтвердить цель поездки. Однако люди в социальных сетях многократно сообщали, что не смогли попасть в страну даже при наличии подтверждающих цель визита документов. Глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал сообщил, что с момента введения военного положения в стране количество въезжающих россиян уменьшилось почти в три раза, и сейчас пограничники пропускают около 1,5 тыс. человек за сутки вместо 5 тыс., как было ранее.