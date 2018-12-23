Песков рассказал о клевете в вопросах на пресс-конференции Путина
17:40 23.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Некоторые вопросы, прозвучавшие на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, были фактически жалобами граждан, среди них была и клевета. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе "Москва.Кремль.Путин", вышедшей в эфир телеканала "Россия-1" в воскресенье.
"Мы с сожалением, конечно, наблюдали некоторые вопросы, которые не имели никакого отношения к журналистским, разные жалобы. <...> Это фактически были обращения граждан. Эти люди не имели никакого отношения к журналистам, к сожалению, своими выступлениями они заняли время тех журналистов, которые хотели задать свои вопросы президенту".
Также, по словам Пескова, была озвучена информация, которая "не соответствует действительности". "По сути это можно назвать клеветой", - сказал он.
Как отметил Песков, "заставляет задуматься" набор новых элементов в организации пресс-конференции. В частности, факт смешения форматов, в результате которого пресс-конференция, предназначенная для доведения политики президента до граждан посредством ответов на вопросы представителей СМИ смешивается с форматом, где граждане напрямую общаются с президентом. Также, по его словам, пока не понятно, "как оградить эту пресс-конференцию от не журналистов". По словам Пескова, анализ этой проблемы будет проведен.
Вместе с тем, пресс-секретарь президента высоко оценил проведение Путиным пресс-конференции, назвав ее "блестящей". "Это по-прежнему остается беспрецедентным форматом, сейчас ни один из мировых лидеров, наверное, не способен повторять в таком режиме такой формат общения или с гражданами страны, в прямом эфире, или с представителями средств массовой информации", - заверил он.
Новости
- 13:50 20.12.2018
- Владимир Путин прокомментировал вывод войск США из Сирии
- 12:50 20.12.2018
- Путин рассказал о военных опасностях современности
- 09:20 20.12.2018
- Турция предлагала американским специалистам изучить ЗРК С-400 - Bloomberg
- 19:07 19.12.2018
- Косачев: США смогут действовать в Сирии через союзников
- 18:35 19.12.2018
- Трамп приказал вывести войска США из Сирии - Bloomberg
- 16:12 19.12.2018
- В США просчитали последствия пуска "Булавы" с "Борея"
- 09:05 19.12.2018
- Россия не будет демонстрировать США ракету 9М729
- 19:22 18.12.2018
- Пентагон выступил с критикой планов России создать новые ракетные системы
- 14:32 18.12.2018
- Выход США из ДРСМД может привести к обрушению системы контроля над вооружениями - Путин
- 12:05 18.12.2018
- Минобороны РФ опровергло информацию о смерти главы ГРУ Сергуна в 2016 году в Ливане
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать