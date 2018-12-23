Песков рассказал о клевете в вопросах на пресс-конференции Путина

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые вопросы, прозвучавшие на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, были фактически жалобами граждан, среди них была и клевета. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе "Москва.Кремль.Путин", вышедшей в эфир телеканала "Россия-1" в воскресенье.

"Мы с сожалением, конечно, наблюдали некоторые вопросы, которые не имели никакого отношения к журналистским, разные жалобы. <...> Это фактически были обращения граждан. Эти люди не имели никакого отношения к журналистам, к сожалению, своими выступлениями они заняли время тех журналистов, которые хотели задать свои вопросы президенту".

Также, по словам Пескова, была озвучена информация, которая "не соответствует действительности". "По сути это можно назвать клеветой", - сказал он.

Как отметил Песков, "заставляет задуматься" набор новых элементов в организации пресс-конференции. В частности, факт смешения форматов, в результате которого пресс-конференция, предназначенная для доведения политики президента до граждан посредством ответов на вопросы представителей СМИ смешивается с форматом, где граждане напрямую общаются с президентом. Также, по его словам, пока не понятно, "как оградить эту пресс-конференцию от не журналистов". По словам Пескова, анализ этой проблемы будет проведен.

Вместе с тем, пресс-секретарь президента высоко оценил проведение Путиным пресс-конференции, назвав ее "блестящей". "Это по-прежнему остается беспрецедентным форматом, сейчас ни один из мировых лидеров, наверное, не способен повторять в таком режиме такой формат общения или с гражданами страны, в прямом эфире, или с представителями средств массовой информации", - заверил он.