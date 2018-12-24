Макрон сожалеет о выводе США своих войск из Сирии

18:11 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон сожалеет о принятом Дональдом Трампом решении вывести американские войска из Сирии. Об этом глава французского государства заявил в воскресенье в ходе пресс-конференции в Нджамене, столице государства Чад, где он завершает свой двухдневный визит. Выступление транслируется в Twitter Макрона.

"Я глубоко сожалею о решении, принятом [Трампом] в отношении Сирии", - сказал Макрон. Он подчеркнул, что "союзник должен оставаться надежным".