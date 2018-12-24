И.о. главы Пентагона станет первый замминистра обороны США Патрик Шанахан

20:14 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан с 1 января 2019 года станет исполняющим обязанности главы Пентагона после ухода с этой должности Джеймса Мэттиса. Об этом сообщил в воскресенье в своем Twitter президент страны Дональд Трамп.