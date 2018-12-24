Корабли Тихоокеанского флота во главе с крейсером "Варяг" завершили визит в Шри-Ланку
07:00 24.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ завершил в понедельник визит в Шри-Ланку. Об этом сообщила журналистам пресс-служба флота. "Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе ордена Нахимова гвардейского ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" завершил деловой заход в военно-морскую базу Коломбо (Шри-Ланка), куда прибыл 20 декабря", - проинформировала пресс-служба. Отмечается, что в течение четырех дней состоялись встречи с представителями командования ВМС Шри-Ланки. Кроме того, российские моряки посетили достопримечательности Коломбо и приняли участие в спортивных соревнованиях с местными коллегами. Отряд кораблей под командованием начальника штаба подводных сил ТОФ контр-адмирала Эдуарда Михайлова вышел в дальний поход из Владивостока 1 октября. За это время моряки уже побывали в портах Японии, Южной Кореи, Брунея, Сингапура, Китая и Индии, а также приняли участие в российско-индийских маневрах "Индра Нэви - 2018".
Новости
- 13:50 20.12.2018
- Владимир Путин прокомментировал вывод войск США из Сирии
- 12:50 20.12.2018
- Путин рассказал о военных опасностях современности
- 09:20 20.12.2018
- Турция предлагала американским специалистам изучить ЗРК С-400 - Bloomberg
- 19:07 19.12.2018
- Косачев: США смогут действовать в Сирии через союзников
- 18:35 19.12.2018
- Трамп приказал вывести войска США из Сирии - Bloomberg
- 16:12 19.12.2018
- В США просчитали последствия пуска "Булавы" с "Борея"
- 09:05 19.12.2018
- Россия не будет демонстрировать США ракету 9М729
- 19:22 18.12.2018
- Пентагон выступил с критикой планов России создать новые ракетные системы
- 14:32 18.12.2018
- Выход США из ДРСМД может привести к обрушению системы контроля над вооружениями - Путин
- 12:05 18.12.2018
- Минобороны РФ опровергло информацию о смерти главы ГРУ Сергуна в 2016 году в Ливане
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать