Корабли Тихоокеанского флота во главе с крейсером "Варяг" завершили визит в Шри-Ланку

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ завершил в понедельник визит в Шри-Ланку. Об этом сообщила журналистам пресс-служба флота.

"Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе ордена Нахимова гвардейского ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" завершил деловой заход в военно-морскую базу Коломбо (Шри-Ланка), куда прибыл 20 декабря", - проинформировала пресс-служба.

Отмечается, что в течение четырех дней состоялись встречи с представителями командования ВМС Шри-Ланки. Кроме того, российские моряки посетили достопримечательности Коломбо и приняли участие в спортивных соревнованиях с местными коллегами.

Отряд кораблей под командованием начальника штаба подводных сил ТОФ контр-адмиралавышел в дальний поход из Владивостока 1 октября. За это время моряки уже побывали в портах Японии, Южной Кореи, Брунея, Сингапура, Китая и Индии, а также приняли участие в российско-индийских маневрах "Индра Нэви - 2018".