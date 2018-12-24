В связи с трагедией на шахте в Соликамске задержали первых подозреваемых

07:32 Источник: РОСБАЛТ

Четыре человека задержали по делу о гибели людей в шахте «Уралкалия» в Соликамске.

Как сообщается на сайте Следственного комитета России, задержаны горные мастера, начальник участка объекта шахтостроительного комплексаи начальник объекта шахтостроительного комплекса

Напомним, 22 декабря на руднике в Соликамске произошло задымление, начался пожар. В момент ЧП в шахте находились 17 человек. 8 горняков успели выбраться, еще 9 оказались заблокированы. Спасателям не удалось извлечь горняков из шахты живыми. В результате все девять человек погибли. Власти Пермского края объявили в регионе 24 декабря Днем траура. Семьям погибших выплатят по 3 млн рублей.

Следователи возбудили по факту ЧП уголовное дело.