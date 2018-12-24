В связи с трагедией на шахте в Соликамске задержали первых подозреваемых
07:32 24.12.2018 Источник: РОСБАЛТ
Четыре человека задержали по делу о гибели людей в шахте «Уралкалия» в Соликамске. Как сообщается на сайте Следственного комитета России, задержаны горные мастера Андрей Купришкин и Игорь Чукаев, начальник участка объекта шахтостроительного комплекса Максим Канищев и начальник объекта шахтостроительного комплекса Андрей Артюхин. Напомним, 22 декабря на руднике в Соликамске произошло задымление, начался пожар. В момент ЧП в шахте находились 17 человек. 8 горняков успели выбраться, еще 9 оказались заблокированы. Спасателям не удалось извлечь горняков из шахты живыми. В результате все девять человек погибли. Власти Пермского края объявили в регионе 24 декабря Днем траура. Семьям погибших выплатят по 3 млн рублей. Следователи возбудили по факту ЧП уголовное дело.
Новости
- 13:50 20.12.2018
- Владимир Путин прокомментировал вывод войск США из Сирии
- 12:50 20.12.2018
- Путин рассказал о военных опасностях современности
- 09:20 20.12.2018
- Турция предлагала американским специалистам изучить ЗРК С-400 - Bloomberg
- 19:07 19.12.2018
- Косачев: США смогут действовать в Сирии через союзников
- 18:35 19.12.2018
- Трамп приказал вывести войска США из Сирии - Bloomberg
- 16:12 19.12.2018
- В США просчитали последствия пуска "Булавы" с "Борея"
- 09:05 19.12.2018
- Россия не будет демонстрировать США ракету 9М729
- 19:22 18.12.2018
- Пентагон выступил с критикой планов России создать новые ракетные системы
- 14:32 18.12.2018
- Выход США из ДРСМД может привести к обрушению системы контроля над вооружениями - Путин
- 12:05 18.12.2018
- Минобороны РФ опровергло информацию о смерти главы ГРУ Сергуна в 2016 году в Ливане
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать