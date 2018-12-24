В Финляндии приступили к строительству газопровода "Северный поток-2"

07:41 Источник: РОСБАЛТ

Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG рассказала, что в субботу судно Audacia завершило укладку труб в водах Германии. Всего пока уложено около 370 километров газопровода.

Строительные работы ведет крупнейшее в мире судно-трубоукладчик Pioneering Spirit.

«Северный поток-2» пройдет через пять стран — Россию, Финляндию, Швецию, Данию и Германию. Строительство в обход Украины должно завершиться к концу 2019 года.