Украинские силовики произвели 150 выстрелов из зенитных установок по окраинам Донецка – СЦКК
08:00 24.12.2018
Украинские силовики вчера вечером обстреляли из зенитных установок поселок Жабичево и село Веселое в окрестностях Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). «В 16:40 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) по направлениям: Пески – Жабичево. Произведено 100 выстрелов из зенитных установок, также использовалось стрелковое оружие», — говорится в сообщении. В СЦКК добавили, что ранее вчера по селу Веселое на окраинах столицы ДНР из зенитных установок произведено еще полсотни выстрелов. По информации СЦКК за последнее время при обстрелах населенных пунктов ДНР украинская армия все чаще использует зенитные установки. "Донецкое агентство новостей"
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