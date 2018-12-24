Украинские силовики произвели 150 выстрелов из зенитных установок по окраинам Донецка – СЦКК

08:00

Украинские силовики вчера вечером обстреляли из зенитных установок поселок Жабичево и село Веселое в окрестностях Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В 16:40 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) по направлениям: Пески – Жабичево. Произведено 100 выстрелов из зенитных установок, также использовалось стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

В СЦКК добавили, что ранее вчера по селу Веселое на окраинах столицы ДНР из зенитных установок произведено еще полсотни выстрелов.