Telegraph: Орбан подрывает единство ЕС по российским санкциям

08:22

Премьер-министр Венгриипытается различными способами расширить своё влияние в украинском Закарпатье. Политик руководствуется не экспансионистскими мотивами, а прагматичным расчётом, что зарубежная диаспора поддерживает его партию на грядущих выборах, пишет The Daily Telegraph. Однако вся эта активность обостряет конфронтацию Будапешта с Киевом и грозит разрушить единую позицию Евросоюза по санкциям против Москвы, считает издание.