Латвийским православным запретили молиться в новой церкви Украины

08:42

Латвийская православная церковь (ЛПЦ) определилась со своим отношением к создаваемой новой церкви Украины, которую одни называют «новой поместной», а другие — «раскольнической и созданной под перевыборы Порошенко». Портал Vesti.lv задался вопросом: как действовать простым латвийским верующим, которых пути Господни занесли на Украину? Могут ли он зайти в храмы новой украинской церкви?