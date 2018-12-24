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Новости

Латвийским православным запретили молиться в новой церкви Украины

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08:42 24.12.2018

Латвийская православная церковь (ЛПЦ) определилась со своим отношением к создаваемой новой церкви Украины, которую одни называют «новой поместной», а другие — «раскольнической и созданной под перевыборы Порошенко». Портал Vesti.lv задался вопросом: как действовать простым латвийским верующим, которых пути Господни занесли на Украину? Могут ли он зайти в храмы новой украинской церкви?

На этот вопрос ответил представитель ЛПЦ отец Евтихий: «Латвийским православным нельзя молиться в храмах новой украинской церкви, поскольку она является незаконной и раскольнической». Добавим, что ранее и Белорусская православная церковь запретила прихожанам участвовать в службах новой «независимой церкви» Украины. ИА EADaily

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