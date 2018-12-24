Министр просвещения РФ назвала норму домашнего задания для школьников

08:48 Источник: REGNUM

Максимальное время, которое российские школьники могут тратить на домашние уроки, ограничивается 3,5 часа, об этом заявила министр просвещения РФв интервью «Российской газете».

Министр напомнила, что нагрузка на школьников регламентирована для каждого класса. Так, в первом классе уроки не задают, во втором и третьем школьник не должен тратить на них более полутора часов. В четвертом — пятом классах допускается максимум два часа.