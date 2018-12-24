Министр просвещения РФ назвала норму домашнего задания для школьников
08:48 24.12.2018 Источник: REGNUM
Максимальное время, которое российские школьники могут тратить на домашние уроки, ограничивается 3,5 часа, об этом заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева в интервью «Российской газете». Министр напомнила, что нагрузка на школьников регламентирована для каждого класса. Так, в первом классе уроки не задают, во втором и третьем школьник не должен тратить на них более полутора часов. В четвертом — пятом классах допускается максимум два часа. «В шестом — восьмом — 2,5 часа, в девятом — одиннадцатом — до 3,5 часа», — сказала Васильева, добавив, что учителя знакомы с данными цифрами и должны ориентироваться на них. ИА REGNUM
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