Роскомнадзор не тратил 20 млрд рублей на разработку систем блокировки Telegram - Жаров

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Роскомнадзора Александр Жаров опроверг информацию о расходовании 20 млрд рублей на разработку новой системы блокировки приложений, включая Telegram. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

"Роскомнадзор не обращался в Министерство финансов ни за 20 млрд рублей, ни за иной суммой на некие программы, - сказал Жаров. - Ничего из того, о чем говорилось в материале "Би-Би-Си" (BBC), мы не делали".

Ранее Русская служба новостей BBC сообщила о разработке ведомством абсолютно новой системы блокирования приложений стоимостью 20 млрд рублей.