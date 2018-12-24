Роскомнадзор не тратил 20 млрд рублей на разработку систем блокировки Telegram - Жаров
09:00 24.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Роскомнадзора Александр Жаров опроверг информацию о расходовании 20 млрд рублей на разработку новой системы блокировки приложений, включая Telegram. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
"Роскомнадзор не обращался в Министерство финансов ни за 20 млрд рублей, ни за иной суммой на некие программы, - сказал Жаров. - Ничего из того, о чем говорилось в материале "Би-Би-Си" (BBC), мы не делали".
Ранее Русская служба новостей BBC сообщила о разработке ведомством абсолютно новой системы блокирования приложений стоимостью 20 млрд рублей.
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