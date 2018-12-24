Подписан указ о выводе американских войск из Сирии - CNN
09:05 24.12.2018 Источник: RNS
Указ о выводе американских войск из Сирии уже подписан, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей Пентагона.
По словам одного из собеседников телеканала, «исполнительный указ по поводу Сирии был подписан», другой собеседник добавил, что документ подписал глава Пентагона Джеймс Мэттис.
Отмечается, что в указе говорится о сроках вывода американских войск из Сирии, однако представитель Пентагона не стал предоставлять никаких дополнительных подробностей. По данным телеканала, в настоящее время в Сирии находится порядка 2,6 тыс. военнослужащих США.
Ранее, 19 декабря, президент США Дональд Трамп в своем Twitter написал, что США одержали победу над боевиками террористической организации ИГ (запрещена в России). Позднее Белый дом сообщил, что Трамп отдал приказ о полном выводе американских войск из Сирии. RNS
Новости
- 13:50 20.12.2018
- Владимир Путин прокомментировал вывод войск США из Сирии
- 12:50 20.12.2018
- Путин рассказал о военных опасностях современности
- 09:20 20.12.2018
- Турция предлагала американским специалистам изучить ЗРК С-400 - Bloomberg
- 19:07 19.12.2018
- Косачев: США смогут действовать в Сирии через союзников
- 18:35 19.12.2018
- Трамп приказал вывести войска США из Сирии - Bloomberg
- 16:12 19.12.2018
- В США просчитали последствия пуска "Булавы" с "Борея"
- 09:05 19.12.2018
- Россия не будет демонстрировать США ракету 9М729
- 19:22 18.12.2018
- Пентагон выступил с критикой планов России создать новые ракетные системы
- 14:32 18.12.2018
- Выход США из ДРСМД может привести к обрушению системы контроля над вооружениями - Путин
- 12:05 18.12.2018
- Минобороны РФ опровергло информацию о смерти главы ГРУ Сергуна в 2016 году в Ливане
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать