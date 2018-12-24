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Подписан указ о выводе американских войск из Сирии - CNN

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09:05 24.12.2018 Источник: RNS

Указ о выводе американских войск из Сирии уже подписан, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей Пентагона.

По словам одного из собеседников телеканала, «исполнительный указ по поводу Сирии был подписан», другой собеседник добавил, что документ подписал глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Отмечается, что в указе говорится о сроках вывода американских войск из Сирии, однако представитель Пентагона не стал предоставлять никаких дополнительных подробностей. По данным телеканала, в настоящее время в Сирии находится порядка 2,6 тыс. военнослужащих США.

Ранее, 19 декабря, президент США Дональд Трамп в своем Twitter написал, что США одержали победу над боевиками террористической организации ИГ (запрещена в России). Позднее Белый дом сообщил, что Трамп отдал приказ о полном выводе американских войск из Сирии.  RNS

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