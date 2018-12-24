Тереза Мэй поблагодарила британскую армию за защиту страны от "российского вторжения"

09:20 Источник: Коммерсант.ru

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, обращаясь с рождественским посланием к британским военнослужащим, поблагодарила их за «защиту от российского вторжения», передает Sky News.

«Начиная с существенной роли в устранении последствий отвратительной атаки нервно-паралитическим веществом на улицах Солсбери, защиты наших территориальных вод и воздушного пространства от российского вторжения, укрепления союзников в Восточной Европе, борьбы с терроризмом в рамках глобальной коалиции против "Исламского государства" (группировка запрещена в России), <...>. Снова и снова вы противостояли агрессии, тем, кто пренебрегает международными нормами»,— заявила госпожа Мэй. Коммерсантъ