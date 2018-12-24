Более 280 человек стали жертвами цунами в Индонезии

09:32 Источник: Коммерсант.ru

Число погибших в результате цунами в Индонезии возросло до 281, предает АР со ссылкой на официального представителя национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо. Более 1 тыс. человек пострадали, 57 считаются пропавшими без вести.

Цунами было зафиксировано в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра, в ночь на 23 декабря. По предварительной информации, граждан России среди погибших и пострадавших нет. Коммерсантъ