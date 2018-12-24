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Названы российские регионы-лидеры по закредитованности населения

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10:00 24.12.2018 Источник: REGNUM

Российские регионы весьма неоднородны по степени закредитованности населения. Меньше всего банковских кредитов у жителей Крыма и Севастополя, говорится в исследовании кредитной нагрузки, проведенном РИА Рейтинг.

В среднем в России отношение среднего кредита к среднегодовой зарплате составляет 45%, однако показатель сильно отличается от региона к региону — он варьируется в пределах от 11% до 83%.

В Крыму и Севастополе, где люди еще не успели набрать кредитов в российских банках, показатель составляет 10,8% и 11,1% соответственно. Немного должников и в Ингушетии, показатель для которой — 11,9%.

В Дагестане уровень закредитованности 18%, в Чечне — 19,9%. На Чукотке, в Москве, на Камчатке, Сахалине и в Магаданской области показатель меняется от от 20,5% до 29,7% соответственно.

Наибольшая доля кредитов в Калмыкии и Адыгее — 83% и 69% соответственно. Для еще восьми регионов, в числе которых Чувашия, Курганская область и Тува, показатель превышает 60%.  ИА REGNUM

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