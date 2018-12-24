Граждан США предупредили о возможности терактов в Барселоне

10:05 Источник: Газета.Ru

Госдеп в твиттере предупредил граждан США о возможности терактов в Барселоне во время праздников. «Проявляйте повышенную осторожность в зонах движения транспортных средств в барселонском районе Рамбла», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что террористы могут атаковать «практически без предупреждения».

Ранее сообщалось, что в ходе беспорядков в Барселоне пострадали 60 человек. Газета.Ru